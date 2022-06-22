Путин присвоил генеральские звания двум росгвардейцам

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении 239-ого гвардейского танкового полка орденом Жукова. В документе уточняется, что гвардейский танковый казачий полк был награжден за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые проявили военнослужащие во время боевых действий по защите государственных интересов.