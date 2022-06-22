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10 минут назад

Путин присвоил генеральские звания двум росгвардейцам

Lenta.ruиещё 1

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии. Соответствующий указ опубликован официальном портале правовой информации.

Путин присвоил генеральские звания двум росгвардейцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Присвоить воинские звания: генерал-лейтенанта КотоКотову Юрию Федоровичу, генерал-майора РешеРешетникову Александру Владимировичу», — говорится в документе.

Указ подписан главой государства 22 июня.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении 239-ого гвардейского танкового полка орденом Жукова. В документе уточняется, что гвардейский танковый казачий полк был награжден за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», которые проявили военнослужащие во время боевых действий по защите государственных интересов.

Политика,Юрий Котов,Александр Решетников,Владимир Путин,Росгвардия,
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