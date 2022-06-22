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1 час назад

США не позволили госавиации РФ забрать россиян на Родину

News.ru

Вашингтон не разрешил прилет спецрейса государственной авиации РФ для вывоза в Россию сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что США такими действиями продолжают разрушать отношения Москвы и Вашингтона, которые «и без того находятся в плачевном состоянии». Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

США не позволили забрать спецрейсом семьи дипломатов РФ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ранее Госдепартамент США предписал ряду россиян, за кем отправилась госавиация РФ, покинуть Соединенные Штаты до конца месяца. С ее слов, вылет российских самолетов в США для вывоза граждан являлся «гуманитарной акцией», проигнорированной США.

Посол РФ в США Антонов: Отношения России и Америки подошли к критической черте

Ранее Захарова в разговоре с NEWS.ru рассказала подробности срыва Соединенными Штатами её участия в заседании комитета ООН. По словам дипломата, в связи с санкциями США на запрет прямых рейсов из России, американское посольство одобрило ей визу 3 мая специально для того, чтобы попасть на мероприятие «вовремя было физически невозможно».

Политика,Мария Захарова,МИД России,ООН,Госдеп США,
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