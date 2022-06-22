США не позволили забрать спецрейсом семьи дипломатов РФ

Вашингтон не разрешил прилет спецрейса государственной авиации РФ для вывоза в Россию сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что США такими действиями продолжают разрушать отношения Москвы и Вашингтона, которые «и без того находятся в плачевном состоянии». Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

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Вашингтон отметился очередным враждебным по отношению к нашей стране шагом, не выдав разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ранее Госдепартамент США предписал ряду россиян, за кем отправилась госавиация РФ, покинуть Соединенные Штаты до конца месяца. С ее слов, вылет российских самолетов в США для вывоза граждан являлся «гуманитарной акцией», проигнорированной США.