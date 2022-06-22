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1 час назад

Членов делегации России не пустили на сессию ПА ОБСЕ в Британию из-за санкций

ТАСС

Все члены российской делегации, собиравшиеся на сессию Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Бирмингеме, находятся под санкциями, которые запрещают им поездки в Великобританию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале британского посольства в Москве.

Членов делегации РФ отказались пускать на сессию ПА ОБСЕ в Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отвечаем на вопросы СМИ относительно участия российской делегации в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме 2-6 июля: все члены российский делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - сообщили в посольстве Великобритании.

"Данные санкции запрещают им в том числе совершать поездки в Великобританию", - отметили в диппредставительстве.

Ранее в среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что правительство Великобритании отказало российской делегации в выдаче виз для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 2 по 6 июля в Бирмингеме.

Политика,Владимир Джабаров,Совет Федерации,ОБСЕ,
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