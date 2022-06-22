Членов делегации РФ отказались пускать на сессию ПА ОБСЕ в Британии

Все члены российской делегации, собиравшиеся на сессию Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Бирмингеме, находятся под санкциями, которые запрещают им поездки в Великобританию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале британского посольства в Москве.