Членов делегации РФ отказались пускать на сессию ПА ОБСЕ в Британии

Все члены российской делегации, собиравшиеся на сессию Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Бирмингеме, находятся под санкциями, которые запрещают им поездки в Великобританию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале британского посольства в Москве.
"Отвечаем на вопросы СМИ относительно участия российской делегации в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме 2-6 июля: все члены российский делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", - сообщили в посольстве Великобритании.
"Данные санкции запрещают им в том числе совершать поездки в Великобританию", - отметили в диппредставительстве.
Ранее в среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что правительство Великобритании отказало российской делегации в выдаче виз для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 2 по 6 июля в Бирмингеме.