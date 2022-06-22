Путин установил новый порядок выплат по госдолгу

Президент России Владимир Путин подписал документ, устанавливающий новый порядок выплат по внешнему валютному госдолгу. Указ «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валют» опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что теперь Россия для выполнения обязательств по еврооблигациям может открыть рублевые счета на имя иностранных депозитариев. Бенефициарами по этим счетам являются, в частности, владельцы бумаг, а также «иные лица», в порядке, установленном Минфином и ЦБ.

Индексация сумм, зачисляемых на указанные счета, производится по тому курсу валюты облигаций, который формируется на внутреннем валютном рынке в России, следует из документа.

В конце мая Соединенные Штаты решили прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Тогда министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что Москва готовится вновь реализовать схему, предложенную для расчетов по газу — с оплатой в рублях.