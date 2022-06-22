Власти Калининграда назвали варианты решения проблемы транзита через Литву

Для решения проблемы транзита товаров через Литву Евросоюз может изменить санкционные документы. Об этом заявила руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова, чьи слова передает РИА Новости.

«Решений может быть несколько, это, скорее, технический вопрос. Например, внесение изменений в санкционный документ Евросоюза (ЕС) 833/2014, причем в разных вариантах», — объяснила она.

По ее словам, первый вариант — введение в глоссарий статьи 1 понятие «калининградский транзит людей и грузов», а также общее изъятие из санкций. Вторым вариантом является изъятие из четвертого, пятого и шестого пакетов санкций уточнения «включая транзит» и «с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом».

«Третий вариант, самый очевидный, — без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введенных 4-м, 5-м и 6-м пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров», — объяснила Иванова.