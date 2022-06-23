Путин поднимет вопрос о дедолларизации

Четырнадцатый саммит БРИКС пройдет в четверг в режиме видеоконференции под председательством Китая. Участие в мероприятии примет в том числе президент РФ Владимир Путин.

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Ожидается, что лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках "пятерки". Как поясняли в пресс-службе Кремля, речь пойдет о взаимодействии в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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"Имеется в виду также рассмотреть актуальные международные и региональные темы", - указывали в пресс-службе российского лидера.

Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой декларации саммита.

Расширение БРИКС

Ожидается, что одним из ключевых вопросов повестки станет расширение БРИКС - дискуссию об этом предложил запустить Китай на встрече министров иностранных дел объединения в мае. В том же месяце глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что интерес к вступлению в БРИКС проявляют Аргентина и Саудовская Аравия.

Среди других возможных кандидатов эксперты называют Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай, которые в прошлом году были приняты в Новый банк развития БРИКС. Кроме того, аналитики отметили, что в мероприятиях на полях встречи глав МИД, помимо "пятерки" и упомянутых стран, принимали участие представители Индонезии, Казахстана, Нигерии и Таиланда, что также может говорить об их заинтересованности.

Кроме того, наблюдатели намерены искать других кандидатов на вступление в БРИКС среди участников так называемой встречи высокого уровня по глобальному развитию, которая запланирована на 24 июня. Как сообщал МИД КНР, в ней примут участие лидеры и представители нескольких развивающихся стран, однако их точный список не оглашался.

Курс на дедолларизацию

Другим важным пунктом повестки может стать частичная дедолларизация расчетов между странами. Российский президент ранее указывал, что совместно с партнерами по БРИКС сейчас разрабатываются надежные альтернативные механизмы международных расчетов. Он обращал внимание, что российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран "пятерки".

Также, по словам Путина, сейчас прорабатывается создание международной резервной валюты на основе валют стран БРИКС, расширяется география использования российской платежной системы "Мир". Глава государства объяснял, что западные партнеры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, а также усиливают давление на конкурентов, что приводит к слому кооперации и хроническим проблемам в глобальной экономике.

В китайских экспертных кругах также отмечают, что "гегемония доллара" в действующей системе мировой торговли вызывает опасения по поводу возможностей США и западных стран оказывать давление на другие страны путем блокировки платежей или заморозки их активов. В этой связи китайские аналитики ожидают, что на саммите БРИКС будет поднят вопрос создания альтернативной системы расчетов между странами "пятерки", так как действующая создает риски в том числе и для Нового банка развития.

Многообразие форматов

Саммит с участием глав государств предваряли другие мероприятия по линии "пятерки". Так, накануне состоялся Деловой форум БРИКС, в котором участвовали около 1 тыс. представителей из 18 стран мира. Среди них - бизнесмены из 13 государств, в том числе 40 компаний из рейтинга 500 крупнейших предприятий мира по версии журнала Forbes.

Российский президент направил видеоприветствие участникам делового форума. Он, в частности, напомнил, что в странах объединения проживает более трех миллиардов человек, формируется совокупно четверть мирового ВВП, 20% торговли, примерно 25% прямых инвестиций. Путин заявил, что Москва поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС, в которой подтвержден настрой деловых кругов на дальнейшую тесную совместную работу.

Мероприятия в рамках "пятерки" продолжатся у российского лидера и на следующий день. 24 июня Путин выступит на заседании в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств.

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