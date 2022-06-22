Президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсуждает подготовку к единому дню голосования в сентябре, глава государства призвал провести его достойно.
«Поговорим сегодня о подготовке к единому дню голосования в сентябре. Нужно готовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие, событие. Обеспечить необходимые условия, безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».
На совещании с докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Напомним, Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования в единый день голосования 2022 года в семи регионах России – Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.