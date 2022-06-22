«Поговорим сегодня о подготовке к единому дню голосования в сентябре. Нужно готовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие, событие. Обеспечить необходимые условия, безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».