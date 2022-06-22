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1 час назад

В Кремле заявили о «различных» вариантах ответа Литве из-за Калининграда

Алиса Селезнёва

Россия считает, что ограничение транзита в Калининград через территорию Литвы противоречит основополагающим документам, и рассматривает различные варианты ответных мер. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область с 18 июня. Это решение было объяснено санкциями, которые ранее ввел ЕС. В Кремле назвали действия литовских властей незаконными и беспрецедентными.

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По словам Пескова, применение санкций против Калининграда противоречит «основополагающим документам», и реакция на это со стороны России последует в скором времени.

«Мы убеждены, что вот эти незаконные санкции, которые принял Евросоюз, в данной ситуации неприменимы. И применение этих санкций в отношении транзита в Калининград - туда и обратно - просто противоречит основополагающим документам», - пояснил он.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что сейчас обсуждаются «различные меры», и Россия не ориентируется на конкретную форму или сроки при выборе реакции на транспортную блокаду Калининграда.

«Когда мы будем готовы, тогда можно и ожидать. Нет никакой заданной формы. Здесь для нас главное - ответить на подобные недружественные шаги, а не уложиться в какие-то сроки», - подчеркнул он.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,ЕС,
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