В Кремле заявили о «различных» вариантах ответа Литве из-за Калининграда

Россия считает, что ограничение транзита в Калининград через территорию Литвы противоречит основополагающим документам, и рассматривает различные варианты ответных мер. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область с 18 июня. Это решение было объяснено санкциями, которые ранее ввел ЕС. В Кремле назвали действия литовских властей незаконными и беспрецедентными.

По словам Пескова, применение санкций против Калининграда противоречит «основополагающим документам», и реакция на это со стороны России последует в скором времени.

«Мы убеждены, что вот эти незаконные санкции, которые принял Евросоюз, в данной ситуации неприменимы. И применение этих санкций в отношении транзита в Калининград - туда и обратно - просто противоречит основополагающим документам», - пояснил он.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что сейчас обсуждаются «различные меры», и Россия не ориентируется на конкретную форму или сроки при выборе реакции на транспортную блокаду Калининграда.