Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве и к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». Об этом сообщает МИЦ «Известия», опубликовавший соответствующие кадры в своем официальном Telegram-канале.

Традиционная церемония в память о начале Великой Отечественной войны 22 июня состоялась в Александровском саду в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что глава государства не планирует сегодня выступать с речами и заявлениями.