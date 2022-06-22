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1 час назад

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Видео

Александр Кузьмин

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве и к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». Об этом сообщает МИЦ «Известия», опубликовавший соответствующие кадры в своем официальном Telegram-канале.

Традиционная церемония в память о начале Великой Отечественной войны 22 июня состоялась в Александровском саду в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что глава государства не планирует сегодня выступать с речами и заявлениями.

Приуроченные ко Дню памяти и скорби мероприятия сегодня проходят по всей стране. Накануне ночью на Дворцовой площади в Петербурге зажгли 50 тысяч свечей.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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