Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

В среду в течение дня президент РФ Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Кроме того, в этот день президент будет готовиться к саммиту БРИКС, который пройдет в формате ВКС 23-24 июня.

«В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - сообщил Песков.