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1 час назад

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Елена Прошина

В среду в течение дня президент РФ Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, в этот день президент будет готовиться к саммиту БРИКС, который пройдет в формате ВКС 23-24 июня.

«В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - сообщил Песков.

Ранее Путин поручил Совбезу РФ разобраться со случаями безосновательного возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса. По его словам, количество таких случаев за последние годы существенно выросло. Он пояснил, что такие дела заводятся без достаточных оснований либо для давления на бизнес.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,БРИКС,Совет безопасности РФ,
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