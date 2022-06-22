Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

В среду в течение дня президент РФ Владимир Путин планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Кроме того, в этот день президент будет готовиться к саммиту БРИКС, который пройдет в формате ВКС 23-24 июня.
«В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - сообщил Песков.
Ранее Путин поручил Совбезу РФ разобраться со случаями безосновательного возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса. По его словам, количество таких случаев за последние годы существенно выросло. Он пояснил, что такие дела заводятся без достаточных оснований либо для давления на бизнес.