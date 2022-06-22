В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
38 минут назад

Захарова пригрозила Литве недипломатическим ответом

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ответ России Евросоюзу и Литве в ситуации с ограничением транзита в Калининградскую область будет не дипломатическим, а практическим. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова пригрозила Литве недипломатическим ответом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается ответных мер, то они прорабатываются в межведомственном формате. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — заявила Захарова на брифинге.

Представитель ведомства подчеркнула, что Россия заявила Литве и ЕС о недопустимости подобных действия и потребовала изменить принятые меры. Каким и когда будет ответ на действия Вильнюса зависит от дальнейших шагов литовских властей.

Напомним, что с 18 июня Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область. Решение объяснили санкциями, которые ранее ввел ЕС.

В Кремле назвали действия литовских властей незаконными и беспрецедентными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация требует глубокого анализа, для которого понадобится несколько следующих дней, после чего будут приняты ответные меры.

Политика,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители