Захарова пригрозила Литве недипломатическим ответом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ответ России Евросоюзу и Литве в ситуации с ограничением транзита в Калининградскую область будет не дипломатическим, а практическим. Об этом сообщает РИА Новости.
«Что касается ответных мер, то они прорабатываются в межведомственном формате. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — заявила Захарова на брифинге.
Представитель ведомства подчеркнула, что Россия заявила Литве и ЕС о недопустимости подобных действия и потребовала изменить принятые меры. Каким и когда будет ответ на действия Вильнюса зависит от дальнейших шагов литовских властей.
Напомним, что с 18 июня Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область. Решение объяснили санкциями, которые ранее ввел ЕС.
В Кремле назвали действия литовских властей незаконными и беспрецедентными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация требует глубокого анализа, для которого понадобится несколько следующих дней, после чего будут приняты ответные меры.