Захарова пригрозила Литве недипломатическим ответом

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«Что касается ответных мер, то они прорабатываются в межведомственном формате. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости», — заявила Захарова на брифинге.

Представитель ведомства подчеркнула, что Россия заявила Литве и ЕС о недопустимости подобных действия и потребовала изменить принятые меры. Каким и когда будет ответ на действия Вильнюса зависит от дальнейших шагов литовских властей.

Напомним, что с 18 июня Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область. Решение объяснили санкциями, которые ранее ввел ЕС.