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7 минут назад

Матвиенко процитировала словарь по борьбе с англицизмами. Видео

Александр Кузьмин

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе заседания Верхней палаты парламента процитировала словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка «Говори по-русски».

Документ был разработан в Крыму, в него вошло свыше 100 русских вариантов. Политик озвучила несколько распространенных в обиходе фраз.

«А у нас тут бебиситер хайпанула. Не то слово! Год пиарился родитель вместе с чадом на ток-шоу», – прочитала Матвиенко.

Спикер Совета Федерации выразила отметила, что слово «кэшбек» используется даже на правительственном уровне.

«Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть», – заявила Матвиенко.

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