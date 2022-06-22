Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе заседания Верхней палаты парламента процитировала словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка «Говори по-русски».
Документ был разработан в Крыму, в него вошло свыше 100 русских вариантов. Политик озвучила несколько распространенных в обиходе фраз.
«А у нас тут бебиситер хайпанула. Не то слово! Год пиарился родитель вместе с чадом на ток-шоу», – прочитала Матвиенко.
Спикер Совета Федерации выразила отметила, что слово «кэшбек» используется даже на правительственном уровне.
«Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть», – заявила Матвиенко.