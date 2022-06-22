Небензя опроверг обвинения в желании России уничтожить Украину

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя опроверг обвинения в адрес России в том, что она якобы хочет уничтожить Украину. По его словам, украинцы для РФ остаются родным и дружественным народом. Об этом сообщает РБК.
«Сегодня мы услышали обвинения в том, что мы хотим уничтожить Украину, выжечь в этой стране все украинское. Это совсем не так. Выжечь на Украине мы хотим расцветший бурным цветом неонацизм и национализм, из-за которого эта страна последовательно превращалась в анти-Россию, став прямой угрозой нам и жителям Донбасса», — сказал он.
Небензя подчеркнул, что Россия, как и прежде, хорошо относится к украинскому народу, культуре и языку. По его словам, украинцы - «родной и дружественный нам народ».
Ранее Небензя заявлял, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит спецоперацию против националистов и для защиты жителей Донбасса. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров говорил, что цель операции — окончание доминирования США, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права.