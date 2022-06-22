Небензя опроверг обвинения в желании России уничтожить Украину

«Сегодня мы услышали обвинения в том, что мы хотим уничтожить Украину, выжечь в этой стране все украинское. Это совсем не так. Выжечь на Украине мы хотим расцветший бурным цветом неонацизм и национализм, из-за которого эта страна последовательно превращалась в анти-Россию, став прямой угрозой нам и жителям Донбасса», — сказал он.