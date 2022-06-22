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27 минут назад

Захарова прокомментировала отказ Казахстана признать ДНР и ЛНР

Lenta.ru

Россия уважает точку зрения Казахстана на актуальные международные проблемы, в том числе украинский конфликт, и не собирается оказывать на него давление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

Захарова прокомментировала отказ Казахстана признать ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии своего российского коллеги Владимира Путина во время выступления на ПМЭФ отказался признать независимость ДНР и ЛНР. Он назвал республики «квазигосударственными территориями» и поставил их в один ряд с Тайванем, Косово, Южной Осетией и Абхазией.

«Это один из тех ярких примеров на практике, о которых мы говорим очень много. (...) Наши подходы могут различаться, но в отличие от западных режимов, которые не терпят инакомыслия, несмотря на свою якобы приверженность демократии и плюрализму, мы уважаем наших партнеров», — прокомментировала Захарова инцидент на форуме.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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