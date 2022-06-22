Захарова прокомментировала отказ Казахстана признать ДНР и ЛНР

«Это один из тех ярких примеров на практике, о которых мы говорим очень много. (...) Наши подходы могут различаться, но в отличие от западных режимов, которые не терпят инакомыслия, несмотря на свою якобы приверженность демократии и плюрализму, мы уважаем наших партнеров», — прокомментировала Захарова инцидент на форуме.