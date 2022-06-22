Российской делегации отказали в британских визах на сессию ПА ОБСЕ

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что правительство Великобритании отказало российской делегации в выдаче виз для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС.

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Он напомнил, что все члены Федерального собрания России находятся в санкционных списках Великобритании, поэтому делегация запросила руководство ассамблеи, а также МИД РФ проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи парламентариям въездных виз в Великобританию.

«К сожалению, нами получен возмутительный ответ, что правительство Великобритании не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ, с какой бы целью они ни посещали страну», — сказал Джабаров.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме.