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30 минут назад

Сенатор Джабаров: российской делегации отказались выдавать британские визы на сессию ПА ОБСЕ

Газета.Ru

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что правительство Великобритании отказало российской делегации в выдаче виз для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС.

Российской делегации отказали в британских визах на сессию ПА ОБСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что все члены Федерального собрания России находятся в санкционных списках Великобритании, поэтому делегация запросила руководство ассамблеи, а также МИД РФ проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи парламентариям въездных виз в Великобританию.

«К сожалению, нами получен возмутительный ответ, что правительство Великобритании не может выдать визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ, с какой бы целью они ни посещали страну», — сказал Джабаров.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме.

В средине мая МИД РФ опубликовал заявление, в котором посоветовал россиянам не пытаться оформить британскую визу, а также — ехать в Великобританию.

Политика,Владимир Джабаров,Федеральное Собрание России,МИД России,Комитет Совета Федерации по международным делам,ОБСЕ,
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