МИД назвал главным приоритетом России предотвращение ядерного конфликта

С учетом рисков эскалации кризиса на Украине и непредсказуемости на мировой арене, главный приоритет России — предотвратить ядерный конфликт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков . Его слова приводит РИА Новости.

15 июня Рябков указал, что Россия отрицает возможность применения ядерного оружия на Украине. Он выразил надежду на то, что «остатки здравого смысла» позволят Западу воздержаться от принятия таких решений. По словам дипломата, обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет.