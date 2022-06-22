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18 минут назад

МИД назвал главным приоритетом России предотвращение ядерного конфликта

Lenta.ruиещё 1

С учетом рисков эскалации кризиса на Украине и непредсказуемости на мировой арене, главный приоритет России — предотвратить ядерный конфликт, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

МИД назвал главным приоритетом России предотвращение ядерного конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

15 июня Рябков указал, что Россия отрицает возможность применения ядерного оружия на Украине. Он выразил надежду на то, что «остатки здравого смысла» позволят Западу воздержаться от принятия таких решений. По словам дипломата, обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,
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