ЦИК РФ передал думский мандат Рашкина члену совета "Левого фронта" Удальцовой

Центризбирком на заседании в среду передал вакантный думский мандат бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина члену совета организации "Левый фронт" Анастасии Удальцовой.
"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы восьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией КПРФ, Удальцовой Анастасии Олеговне", - говорится в постановлении комиссии.
25 мая Госдума прекратила полномочия депутата КПРФ Валерия Рашкина после того, как Саратовский областной суд оставил без изменения приговор Калининского районного суда по делу о незаконной охоте. Таким образом, приговор в отношении Рашкина вступил в законную силу. Ранее Калининский районный суд приговорил депутата к трем годам лишения свободы условно. Рашкину также запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой, в течение двух лет.
В ноябре 2021 года депутаты Госдумы на пленарном заседании дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина из-за подозрений в незаконной охоте. По данным СК, Рашкин в октябре прошлого года принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально Рашкин отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.