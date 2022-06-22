Выборы глав регионов назначены на единый день голосования в 14 субъектах РФ

Выборы высших должностных лиц субъектов РФ назначены на единый день голосования 11 сентября во всех 14 регионах, где они были запланированы в этом году. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду.

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"В настоящее время выборы высших должностных лиц назначены во всех 14 субъектах РФ, где они были запланированы. Уже выдвинуто 40 кандидатов, из них 37 кандидатов выдвинуты региональными отделениями 13 политических партий, трое - в порядке самовыдвижения", - сказала Памфилова.

Она добавила, что в девяти регионах выборы высших должностных лиц пройдут в течение трех дней подряд, в Кировской и Томской области - в течение двух дней, а жители Бурятии, Марий Эл и Свердловской области будут голосовать один день - 11 сентября. Памфилова также напомнила, что в Республике Адыгея выборы главы региона пройдут путем голосования в региональном парламенте.

Глава ЦИК подчеркнула, что на предстоящих в сентябре выборах, по предварительным данным, смогут проголосовать около 43 млн граждан.