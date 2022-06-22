Захарова сочла махинацией планы сделать Украину кандидатом в ЕС

«Я считаю, что это их, безусловно, история. Но, видя это маневрирование с подобными вещами, эти зигзаги, которые мы сейчас видим от Запада в отношении Молдавии, Украины, Грузии, ничего уже не надо доказывать с точки зрения конъюнктурности – это прямая увязка экономики и политики. А это ровно то, против чего они всегда выступали», – подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.