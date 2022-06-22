Матвиенко предложила установить День тружеников тыла

Сенаторы поддерживают предложение регионов установить в национальном календаре День тружеников тыла. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов 22 июня.

По ее словам, праздник целесообразно ввести в национальный календарь памятных дат. Такое предложение, как сообщила Матвиенко, было ранее внесено властями Чувашии, где 1 июля планируют открыть первый в России мемориал, посвященный труженикам тыла и строителям линий обороны в Великую Отечественную войну.