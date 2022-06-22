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1 час назад

Матвиенко предложила установить День тружеников тыла

Парламентская газета

Сенаторы поддерживают предложение регионов установить в национальном календаре День тружеников тыла. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты регионов 22 июня.

Матвиенко предложила установить День тружеников тыла
Фото: © пресс-служба Совета Федерации © пресс-служба Совета Федерации

По ее словам, праздник целесообразно ввести в национальный календарь памятных дат. Такое предложение, как сообщила Матвиенко, было ранее внесено властями Чувашии, где 1 июля планируют открыть первый в России мемориал, посвященный труженикам тыла и строителям линий обороны в Великую Отечественную войну.

Спикер отметила, что соответствующую инициативу поддержали и в других регионах.

«Я направила письмо Президенту России с предложением поддержать инициативу регионов внести в календаре общероссийских памятных дат День тружеников тыла. Мне кажется, это будет достойная память о тех, кто обеспечил Победу в тылу», — сообщила Матвиенко.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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