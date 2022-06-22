В Крыму назвали актом терроризма атаку ВСУ на буровые платформы

Ракетный удар по крымским буровым платформам со стороны ВСУ является варварством и терроризмом. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает РИА Новости.
«Это террористическая акция, направленная против невоенных объектов жизненно важной инфраструктуры. Это еще одно проявление неонацизма и варварства, поскольку был замысел нанести ущерб экологии Черного моря, которое все мы любим, ценим и стараемся беречь», — заявил Мурадов.
Вице-премьер отметил, что из-за провокационных действий киевской власти пострадали мирные жители страны. При этом Мурадов заверил, у России достаточно сил и воли, чтобы восстановить поврежденные объекты и решительно ответить на бесчеловечную провокацию.
Удар по буровым платформам в Черном море был нанесен в понедельник, 20 июня. Известно, что во время атаки на вышках находилось 109 человек. После атаки ВСУ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил об ответных ударах.