В Крыму назвали актом терроризма атаку ВСУ на буровые платформы

Ракетный удар по крымским буровым платформам со стороны ВСУ является варварством и терроризмом. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

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«Это террористическая акция, направленная против невоенных объектов жизненно важной инфраструктуры. Это еще одно проявление неонацизма и варварства, поскольку был замысел нанести ущерб экологии Черного моря, которое все мы любим, ценим и стараемся беречь», — заявил Мурадов.

Вице-премьер отметил, что из-за провокационных действий киевской власти пострадали мирные жители страны. При этом Мурадов заверил, у России достаточно сил и воли, чтобы восстановить поврежденные объекты и решительно ответить на бесчеловечную провокацию.