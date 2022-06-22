Немец сделал необычный подарок Кадырову

Глава Чечни Рамзан Кадыров на английском языке рассказал, что поклонник из Германии в знак признательности прислал ему породистого коня. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава республики сообщил, что житель Германии Маркус прислал ему коня породы Шайр по имени Маршалл. Он охарактеризовал свой поступок, как знак «глубокого уважения и благодарности России и тем, кто искренне болеет за ее благополучие». Кадыров сообщил, что этот подарок удивил и обрадовал его.

Кроме того, Маркус в письме к главе Чечни признался, что Российская Федерация ему «ближе по духу», чем та страна, в которой он родился. Кадыров указал, что в связи с этим его поклонник раздумывает о переезде. Он посоветовал Маркусу исполнить свое желание, так как в России он сможет найти «не только деловых партнеров, но и верных друзей».

«Наши двери всегда открыты для Вас, дорогой Маркус!», — написал глава республики.