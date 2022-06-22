В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
26 минут назад

Немец сделал необычный подарок Кадырову

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров на английском языке рассказал, что поклонник из Германии в знак признательности прислал ему породистого коня. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Немец сделал необычный подарок Кадырову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава республики сообщил, что житель Германии Маркус прислал ему коня породы Шайр по имени Маршалл. Он охарактеризовал свой поступок, как знак «глубокого уважения и благодарности России и тем, кто искренне болеет за ее благополучие». Кадыров сообщил, что этот подарок удивил и обрадовал его.

Кроме того, Маркус в письме к главе Чечни признался, что Российская Федерация ему «ближе по духу», чем та страна, в которой он родился. Кадыров указал, что в связи с этим его поклонник раздумывает о переезде. Он посоветовал Маркусу исполнить свое желание, так как в России он сможет найти «не только деловых партнеров, но и верных друзей».

«Наши двери всегда открыты для Вас, дорогой Маркус!», — написал глава республики.

Ранее Рамзан Кадыров рассуждал на тему борьбы с сатанизмом на трех языках — русском, английском и китайском. Он заявил, что в настоящее время люди религий, традиций и семейных ценностей вынуждены сражаться с последователями «сатанизма и вседозволенности».

Политика,Рамзан Кадыров,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители