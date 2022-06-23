Дочке Кадырова вручили высшую награду Чечни

Министр культуры Чечни Айшат Кадырова, которая возглавила ведомство в 22 года, получила высшую награду республики – орден Кадырова. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

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«Айшат Рамзановна внесла огромный вклад в усовершенствование сферы культуры, креативный подход к любому делу прославил ее организаторские способности и управленческий талант», – написал министр в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Кадырова продолжает дело своего дедушки – Ахмата-Хаджи Кадырова, и отца, главы Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним, Айшат Кадырова возглавила министерство культуры Чечни в октябре 2021 года. Ее рекомендовал премьер-министр Муслим Хучиев после работы дочки Кадырова на посту замминистра ведомства.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Айшат Кадырова написала песню о чеченских бойцах. В композиции говорится о «силе духа, мужестве, отваге, благородстве, героизме» воинов-чеченцев.