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1 час назад

Дочке Кадырова вручили высшую награду Чечни

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Министр культуры Чечни Айшат Кадырова, которая возглавила ведомство в 22 года, получила высшую награду республики – орден Кадырова. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Дочке Кадырова вручили высшую награду Чечни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Айшат Рамзановна внесла огромный вклад в усовершенствование сферы культуры, креативный подход к любому делу прославил ее организаторские способности и управленческий талант», – написал министр в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Кадырова продолжает дело своего дедушки – Ахмата-Хаджи Кадырова, и отца, главы Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним, Айшат Кадырова возглавила министерство культуры Чечни в октябре 2021 года. Ее рекомендовал премьер-министр Муслим Хучиев после работы дочки Кадырова на посту замминистра ведомства.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Айшат Кадырова написала песню о чеченских бойцах. В композиции говорится о «силе духа, мужестве, отваге, благородстве, героизме» воинов-чеченцев.

Также дочь Кадырова удостоилась звания «Заслуженного работника культуры ЧР». Ранее она получила от имени Уполномоченного по правам человека в ЧР Нурди Нухажиева медаль «За защиту прав человека».

Политика,Ахмед Дудаев,Айшат Кадырова,Нурди Нухажиев,Муслим Хучиев,Рамзан Кадыров,
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