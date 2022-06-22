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33 минуты назад

Антонов: США не обращались по поводу плененных на Украине наемников

Национальная Служба Новостейиещё 3

Российское посольство в США не получало официального запроса от Вашингтона по поводу плененных на Украине американских наемников, сообщил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов: США не обращались по поводу плененных на Украине наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», — заявил дипломат.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США потрясены тем, что должностное лицо России предлагает возможность смертной казни для американских военных, взятых в плен на территории Украины.

Политика,Наемники,Джон Кирби,Анатолий Антонов,
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