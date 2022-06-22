Антонов: США не обращались по поводу плененных на Украине наемников

Российское посольство в США не получало официального запроса от Вашингтона по поводу плененных на Украине американских наемников, сообщил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», — заявил дипломат.