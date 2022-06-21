Россия попросила Норвегию сделать исключение в санкциях

Российское посольство в Осло передало властям Норвегии ноту и письмо от руководства треста «Арктикуголь» с просьбой пропустить поставки грузов в российские поселения на Шпицбергене. Об этом сообщил генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Что касается решения этой проблемы, то мы ставили этот вопрос перед губернатором Шпицбергена на совещании 18 мая, руководство треста „Арктикуголь“ написало обращение 25 мая губернатору Шпицбергена с просьбой предоставить освобождение от запрета на транзит российских автомобильных грузов. И российское посольство сопроводило это письмо в министерство иностранных дел Норвегии со своей нотой, где просит министерство иностранных дел предоставить такое исключение», — рассказал Гущин.

Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении у норвежского МИД. Россия надеется на позитивное решение, добавил генеральный консул.

Гущин сообщил, что на границе с Норвегией с 30 апреля стоят два контейнера с семью тоннами продуктов, а также с промышленными товарами и оборудованием для морских судов и автомобилей. Норвегия запретила транзит российского груза через свою территорию в рамках санкций против России.