Литве пообещали разнообразные ответные меры на ограничение транзита

Ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть самыми разнообразными, а последствия для экономик Прибалтики существенными. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор российского региона Антон Алиханов. Его слова приводит «РИА Новости».

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«Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей», — сказал Алиханов.

Он отметил, что власти Калининграда уже ведут их подготовку.