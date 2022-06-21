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39 минут назад

Литве пообещали разнообразные ответные меры на ограничение транзита

Елена Прошина

Ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть самыми разнообразными, а последствия для экономик Прибалтики существенными. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор российского региона Антон Алиханов. Его слова приводит «РИА Новости».

Литве пообещали разнообразные ответные меры на ограничение транзита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей», — сказал Алиханов.

Литва расширила запрет на перевозки в Калининградскую область

Он отметил, что власти Калининграда уже ведут их подготовку.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградские ЖД о прекращении транзита ряда санкционных товаров. В Совфеде России признали данное решение нарушением целого ряда международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС. 20 июня МИД РФ потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, заявив, что в противном случае Москва оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

Политика,Антон Алиханов,МИД России,Совет Федерации,ЕС,
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