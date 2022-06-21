Литве пообещали разнообразные ответные меры на ограничение транзита

Ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть самыми разнообразными, а последствия для экономик Прибалтики существенными. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор российского региона Антон Алиханов. Его слова приводит «РИА Новости».
«Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей», — сказал Алиханов.
Он отметил, что власти Калининграда уже ведут их подготовку.
17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградские ЖД о прекращении транзита ряда санкционных товаров. В Совфеде России признали данное решение нарушением целого ряда международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС. 20 июня МИД РФ потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, заявив, что в противном случае Москва оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.