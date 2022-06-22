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1 час назад

Совфед запретил выдавать лицензии иностранным недропользователям

ТАССиещё 3

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который в том числе устанавливает запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.

Совфед запретил выдавать лицензии иностранным недропользователям
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАССЕвгений Епанчинцев/ТАСС

Согласно документу, пользователями российских недр могут быть лишь юридические лица, созданные в соответствии с законом РФ, а также индивидуальные предприниматели - граждане России. Иностранные участники для продолжения работы в России должны будут создать юридические лица в РФ и передать им права пользования участками недр. Действующие лицензии на право пользования недрами, принадлежащие иностранцам, будут переданы российским лицам или возвращены в нераспределенный фонд недр.

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Закон устанавливает, что в течение 30 дней с момента вступления новых норм в силу иностранные юридические лица должны быть уведомлены о необходимости передать право пользования участком недр российскому юридическому лицу. Затем в течение 90 дней иностранные недропользователи для продолжения своей деятельности обязаны создать юридическое лицо в соответствии с законодательством РФ.

"Закон отвечает сложившейся в настоящее время ситуации, вызванной санкционным давлением со стороны недружественных стран, в части передачи права пользования недрами юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также направлен на упрощение порядка предоставления права пользования недрами для оперативного решения задач по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта", - говорится в заключении комитета Совфеда по экономической политике, который на заседании представил зампред комитета Валерий Васильев.

Закон также предоставляет право субъектам естественной монополии в области железнодорожного транспорта без проведения аукциона пользоваться участками недр местного значения при добыче полезных ископаемых для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Речь идет о субъектах естественной монополии в области железнодорожного транспорта, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Принимать решение о предоставлении такого права будут органы госвласти субъектов РФ.

Политика,Валерий Васильев,Совет Федерации,
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