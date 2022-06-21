"Тут у нас не призыв к диалогу, а призыв высокомерный в духе, что мы обязаны соблюдать их права. Там много чего сказано, чего мы обязаны делать. Никаких признаков диалога я так не усмотрел. Обращение к тем юрисдикциям, где находятся эти военные, а именно к ДНР, туда надо обращаться, наша рекомендация остается той же", - добавил дипломат.