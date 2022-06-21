Великобритания обратилась к РФ по теме британских наемников, приговоренных к смертной казни в ДНР, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".
"Что касается этих двух молодых людей, которые являются наемниками, которые в составе украинской армии воевали против Донецка, могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но составленную исключительно в высокомерных и поучительных выражениях. Она не вызывает желания взаимодействовать в этих вопросах", - сказал он.
"Тут у нас не призыв к диалогу, а призыв высокомерный в духе, что мы обязаны соблюдать их права. Там много чего сказано, чего мы обязаны делать. Никаких признаков диалога я так не усмотрел. Обращение к тем юрисдикциям, где находятся эти военные, а именно к ДНР, туда надо обращаться, наша рекомендация остается той же", - добавил дипломат.
Суд ДНР ранее приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. В Генпрокуратуре ДНР сообщали, что в результате полученных от них показаний установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР "Совершение преступлений группой лиц", ст. 323 УК ДНР "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и ст. 430 УК ДНР "Наемничество".