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26 минут назад

Андрей Турчак вручил партийный билет "Единой России" Илье Медведеву

ТАСС

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил партийный билет Илье Медведеву, сыну председателя партии, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом во вторник сообщает пресс-служба партии.

"Партийный билет Илье Медведеву секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил в центральном исполкоме партии", - указывается в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, Турчак подчеркнул, что партия постоянно обновляется, в ее ряды вступает все больше молодых людей, "которым небезразлично, как будет развиваться страна".

"Все знают, как молодежь "Единой России" себя проявила во время пандемии, когда оказывала помощь врачам и людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Наши волонтеры сейчас помогают мирным жителям на Донбассе и беженцам, которые находятся на территории России. Но партия - это не только волонтерство. Это целый ряд важных проектов в сфере образования, спорта, цифровизации", - отметил Турчак.

Он выразил надежду, что решение Медведева станет примером для молодежи, "подтолкнет молодых ребят принять решение и вступить в "Единую Россию".

В свою очередь Илья Медведев сообщил, что планирует принять участие в развитии ряда направлений работы "Единой России".

"Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны. Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также налаживанию процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса", - отметил он.

Политика,Видео,Илья Медведев,Андрей Турчак,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
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