Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил партийный билет Илье Медведеву, сыну председателя партии, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом во вторник сообщает пресс-служба партии.
"Партийный билет Илье Медведеву секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил в центральном исполкоме партии", - указывается в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, Турчак подчеркнул, что партия постоянно обновляется, в ее ряды вступает все больше молодых людей, "которым небезразлично, как будет развиваться страна".
"Все знают, как молодежь "Единой России" себя проявила во время пандемии, когда оказывала помощь врачам и людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Наши волонтеры сейчас помогают мирным жителям на Донбассе и беженцам, которые находятся на территории России. Но партия - это не только волонтерство. Это целый ряд важных проектов в сфере образования, спорта, цифровизации", - отметил Турчак.
Он выразил надежду, что решение Медведева станет примером для молодежи, "подтолкнет молодых ребят принять решение и вступить в "Единую Россию".
В свою очередь Илья Медведев сообщил, что планирует принять участие в развитии ряда направлений работы "Единой России".
"Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны. Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также налаживанию процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса", - отметил он.