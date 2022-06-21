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1 час назад

Путин поделился народной мудростью на заседании по строительству

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин напомнил народную мудрость «хорошо тому, кто в своем дому» во время посвященного строительству заседания президиума Госсовета. Об этом рассказали «Известия».

На заседании Путин заявил, что действие национального проекта «Жилье и городская среда» следует продлить до 2030 года. Одним из главных направлений работы он назвал повышение доступности жилья.

«Для каждой семьи квартира, дом - это не просто материальное благо, но и прочная основа для рождения и воспитания детей, для счастливой, благополучной жизни. Недаром еще наши предки говорили: «Хорошо тому, кто в своем дому», - сказал президент.

Путин привел данные опросов, согласно которым более 65 процентов россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия.

Он отметил, что в 2021 году в России было введено более 92 миллионов квадратных метров жилья, а в новые квартиры въехали более четырех миллионов семей.

Ранее Путин сообщил, что ставка по льготной ипотеке будет снижена с девяти до семи процентов. Максимальные суммы кредитов сохранятся на уровне 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и шести миллионов - для остальных регионов.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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