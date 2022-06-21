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23 минуты назад

В Кремле оценили продажу Нобелевской медали Муратова

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продажу Дмитрием Муратовым Нобелевской медали, заявил, что любой вклад в помощь беженцам с Украины можно только приветствовать. Об этом пишет РИА Новости.

В 2021 году Нобелевскую премию мира присудили россиянину, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, и филиппинской журналистке Марии Рессе. Их наградили за «усилия по защите свободы слова». Сегодня стало известно, что Муратов продал медаль Нобелевской премии мира на аукционе Heritage за $103,5 млн.

По словам Муратова, все вырученные от продажи средства будут направлены в ЮНИСЕФ и переданы всем странам, где есть дети-беженцы из Украины, в том числе Польше, России, Германии, Молдавии, Словении, Чехии и Венгрии.

Нобелевская премия мира присуждена Марии Ресса и Дмитрию Муратову

Песков отметил, что очень много людей в России помогают беженцам с Украины.

«Их становится больше и больше. И, действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться», - заявил официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что «все-таки речь идет об очень многих людях и о таком едином народном порыве».

Политика,Видео,Дмитрий Муратов,Дмитрий Песков,ЮНИСЕФ,
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