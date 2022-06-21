Россия выразила решительный протест ЕС из-за транспортной блокады

Россия 21 июня заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за блокировки грузового транзита в Калининград. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С 18 июня Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область. Решение объяснили санкциями, которые ранее ввел ЕС.

Запрет транзита через страны ЕС, даже если транзит идет из одного российского региона в другой, касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. После 10 августа ограничения могут распространиться на поставки нефтепродуктов.

Власти региона сообщили, что грузы в ближайшее время будут доставлять по морю паромами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала действия Литвы «откровенно враждебными».

21 июня главу представительства ЕС в Москве Эдерера вызвали в МИД.

«Заявлен решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации. Указано на недопустимость подобных действий», - подчеркивается в сообщении.

В МИД заявили, что блокировка транзита нарушает юридические и политические обязательства ЕС и ведет к эскалации напряженности.