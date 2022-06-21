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20 минут назад

Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в Россию

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Госдума приняла закон, согласно которому от уголовной и административной ответственности освобождаются компании, которые ввозят в Россию товары без разрешения правообладателя.

В Госдуме приняли закон о легализации параллельного импорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, закон позволит упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта и поможет стабилизировать цены на них.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в Россию посредством параллельного импорта поставили продукцию на сумму около $2 млрд.

В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.

В перечень вошли, в частности, косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, чёрные и цветные металлы, транспортные средства и т. д.

Политика,Денис Мантуров,Вячеслав Володин,Минпромторг,Госдума,
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