В Госдуме приняли закон о легализации параллельного импорта

Госдума приняла закон, согласно которому от уголовной и административной ответственности освобождаются компании, которые ввозят в Россию товары без разрешения правообладателя.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, закон позволит упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта и поможет стабилизировать цены на них.

В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.