Посол Италии прибыл в МИД России

Посол Италии Джорджо Стараче прибыл сегодня в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Итальянский дипломат прошел в здание МИД России на Смоленской площади без комментариев для прессы.
Ранее МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В докладе, в частности, говорилось, что российские дипломаты в Италии регулярно получают от соотечественников жалобы на угрозы. В МИД заявили о «масштабной кампании против российской культуры» в Италии, проблемах с итальянскими банками у граждан РФ и ограничении доступа к российским СМИ.
После этого российского посла в Риме Сергея Разова вызвали в МИД Италии. Во время встречи с Разовым генеральный секретарь МИД Этторе Секуи отверг «инсинуации, касающиеся причастности СМИ Италии к антироссийской кампании».