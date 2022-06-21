Посол Италии прибыл в МИД России

Посол Италии Джорджо Стараче прибыл сегодня в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Итальянский дипломат прошел в здание МИД России на Смоленской площади без комментариев для прессы.

Ранее МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В докладе, в частности, говорилось, что российские дипломаты в Италии регулярно получают от соотечественников жалобы на угрозы. В МИД заявили о «масштабной кампании против российской культуры» в Италии, проблемах с итальянскими банками у граждан РФ и ограничении доступа к российским СМИ.