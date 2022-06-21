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27 минут назад

Володин считает, что правящая верхушка Украины разбежится за сутки без поддержки НАТО

ТАСС

Ситуация на Украине стала очередным шоу для правящей верхушки страны, без поддержки со стороны НАТО они разбегутся в течение суток. Такое мнение высказал во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Володин ответил готовым «воевать лопатами» властям Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Кулеба в эфире телеканала ARD заявил, что даже в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, его страна продолжит противостоять России и будет "воевать лопатами".

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"Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь", - отметил Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что правящая верхушка Украины держит свои деньги на счетах в зарубежных банках, а их семьи находятся за пределами Украины. "Для вас сегодняшняя ситуация на Украине - очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки - впервые в жизни - лопату, то только для того, чтобы попозировать", - добавил спикер Госдумы.

Политика,Вячеслав Володин,НАТО,Госдума,
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