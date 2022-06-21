Володин ответил готовым «воевать лопатами» властям Украины

Ситуация на Украине стала очередным шоу для правящей верхушки страны, без поддержки со стороны НАТО они разбегутся в течение суток. Такое мнение высказал во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин , комментируя заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее Кулеба в эфире телеканала ARD заявил, что даже в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, его страна продолжит противостоять России и будет "воевать лопатами".

"Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь", - отметил Володин в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что правящая верхушка Украины держит свои деньги на счетах в зарубежных банках, а их семьи находятся за пределами Украины. "Для вас сегодняшняя ситуация на Украине - очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки - впервые в жизни - лопату, то только для того, чтобы попозировать", - добавил спикер Госдумы.