Крым запустил проекты по интеграции с южными регионами Украины

Крым запустил проекты по интеграции с освобожденными Херсонской и Запорожской областями Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя российского полуострова при президенте РФ, вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова.

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«Республика Крым запустила проекты по интеграции с освобожденными Херсонской и Запорожской областями бывшей Украины», — заявил он.

По словам политика, между регионами уже налажены тесные торгово-экономические связи, восстановлено автомобильное и грузовое транспортное сообщение. В настоящее время решается вопрос о запуске пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения.

«Создание транспортных магистралей обеспечит бесперебойное снабжение освобожденных территорий продовольствием, медикаментами и гуманитарной помощью. А также укрепит межрегиональные связи в различных сферах», — отметил постпред.

В ходе спецоперации военные России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль. Области объявили о планах стать субъектами РФ.