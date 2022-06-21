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10 минут назад

Алиханов уверен, что с литовцами удастся договориться «по-соседски»

Елена Прошина

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в своём Telegram-канале об уверенности в том, что с Литвой можно договориться о ситуации с транзитом, так как они – соседи, и общий коридор им нужен не меньше.

Алиханов: С литовцами удастся договориться «по-соседски»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего. Уверен, что договоримся, а если нет, то «счета за ЖКХ» для них снова вырастут, и будет поздно жаловаться в домоуправление», — заявил глава российского региона.

Напомним, Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, которые попали под ограничения Европейского союза. Алиханов ранее заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. При этом перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

Как заявил глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов, Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, что является прямой агрессией против Москвы, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

Политика,Антон Алиханов,Андрей Климов,НАТО,Совет Федерации,ЕС,
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