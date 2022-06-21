Алиханов: С литовцами удастся договориться «по-соседски»

«Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего. Уверен, что договоримся, а если нет, то «счета за ЖКХ» для них снова вырастут, и будет поздно жаловаться в домоуправление», — заявил глава российского региона.