Путин примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 23 июня, примет участие в XIV саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под китайским председательством. Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках "пятерки" в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Имеется в виду также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой декларации саммита", - говорится в сообщении.
24 июня Путин также выступит на заседании в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств, добавили в Кремле.