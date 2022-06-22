Путин примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции

"Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках "пятерки" в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Имеется в виду также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой декларации саммита", - говорится в сообщении.