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10 минут назад

Путин 23 июня обсудит с коллегами по БРИКС международные и региональные темы

ТАССиещё 3

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 23 июня, примет участие в XIV саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под китайским председательством. Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.

Путин примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят состояние и перспективы многопланового сотрудничества в рамках "пятерки" в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Имеется в виду также рассмотреть актуальные международные и региональные темы. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговой декларации саммита", - говорится в сообщении.

24 июня Путин также выступит на заседании в формате "БРИКС плюс" с участием руководителей ряда приглашенных государств, добавили в Кремле.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,БРИКС,
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