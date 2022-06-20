Аксенов рассказал о пропавших без вести при ударе ВСУ по буровым платформам

Семь человек числятся пропавшими без вести после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам в Черном море. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Аксенов добавил, что при обстреле платформ «Черноморнефтегаза» пострадали три человека. Глава региона пообещал, что поиски пропавших будут продолжены.

«На данный момент эвакуировано 94 человека. 15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация о троих раненых и семерых пропавших без вести», — объявил Аксенов.

Удар был нанесен в понедельник, 20 июня. Известно, что во время атаки на вышках находилось 109 человек. После атаки ВСУ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил об ответных ударах.