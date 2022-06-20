Россия в ближайшее время нанесет удары по украинским центрам принятий решений в ответ на атаку Украины на буровые вышки «Черноморнефтегаза». Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален. В ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений. Ответ будет исчерпывающий, после которого они нескоро оправятся,» — передают слова Шеремета РИА «Новости».

Депутат уточнил, что буровые вышки располагаются в Черном море около подконтрольного российской армии острова Змеиный. Если выяснится, что удары были нанесены из оружия западных стран, они также понесут за это ответственность, добавил он.

ВСУ нанесли удары по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» утром 20 июня. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.