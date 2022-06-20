«Последние выборы»: СМИ напомнили пророчество Жириновского об Украине

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году предупреждал, что на Украине прошли последние в ее истории выборы. Telegram-каналы обратили внимание на его «пророчество» и назвали его сбывающимся.

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«Выборы, прошедшие в воскресенье на Украине - последние в ее истории. Больше никаких выборов не будет. Потому что не будет страны под названием «Украина», - писал Жириновский 22 июля 2019 года.

Он отмечал, что если власти Украины продолжат «антирусскую политику», то «проблему придется решать военным путем».

«Раздел и окончательная ликвидация», - заявил он.

В марте 2022 года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев начал публиковать выдержки из своих книг с «пророчествами» Жириновского, в том числе о НАТО и кризисе в Донбассе.