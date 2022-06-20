Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в поле на раритетном ГАЗ-69. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что Лукашенко работает 20 июня на своей малой родине — в Александрии Могилевской области. В частности, он собирается проверить, как созревает урожай и уже поставил задачу достичь в ближайшей перспективе сбора валового сбора зерновых в размере 9-10 млн т.
«Чтобы нам не париться, как всегда, по зерновым-колосовым, думаю, нам надо вернуться к возделыванию озимого ячменя. Этот год показал, что озимый ячмень — это чудо. Я таких полей никогда не видел. Я почти убежден, что озимому ячменю быть!» — сказал Лукашенко.
Также отмечается, что он попробовал на вкус рапсовое масло.
Губернаторы и ученые, в свою очередь, расскажут главе государства, какие у них планы на уборочную кампанию.