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1 час назад

Лукашенко приехал в поле на ГАЗ-69. Видео

Александр Кузьмин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в поле на раритетном ГАЗ-69. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко работает 20 июня на своей малой родине — в Александрии Могилевской области. В частности, он собирается проверить, как созревает урожай и уже поставил задачу достичь в ближайшей перспективе сбора валового сбора зерновых в размере 9-10 млн т.

«Чтобы нам не париться, как всегда, по зерновым-колосовым, думаю, нам надо вернуться к возделыванию озимого ячменя. Этот год показал, что озимый ячмень — это чудо. Я таких полей никогда не видел. Я почти убежден, что озимому ячменю быть!» — сказал Лукашенко.

Также отмечается, что он попробовал на вкус рапсовое масло.

Губернаторы и ученые, в свою очередь, расскажут главе государства, какие у них планы на уборочную кампанию.

Политика,Видео,Александр Лукашенко,
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