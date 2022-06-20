«Чтобы нам не париться, как всегда, по зерновым-колосовым, думаю, нам надо вернуться к возделыванию озимого ячменя. Этот год показал, что озимый ячмень — это чудо. Я таких полей никогда не видел. Я почти убежден, что озимому ячменю быть!» — сказал Лукашенко.