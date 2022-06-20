Аксенов заявил о максимальной защите Крыма с помощью ПВО

Крымский полуостров максимально прикрыт с сухопутной части силами противовоздушной обороны, заявил глава региона Сергей Аксенов.
«Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает», – заявил Аксенов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Между тем член думского комитета по туризму Алексей Черняк заявил, что нападение Украины на буровые платформы в Черном море не повлияют на туристическую инфраструктуру.
«Платформы находились далеко от территории полуострова. <...> Что касается полуострова, он полностью безопасен. Наши вооруженные силы и спецслужбы начеку. Можно не беспокоиться, к туристической инфраструктуре это отношения никакого не имеет. На какие-то моменты, связанные со снабжением Крыма, это не повлияет, [как и] на сезон», – сказал Черняк ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина утром в понедельник нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, где находились 12 человек.
Он заверил, что полуостров после удара получает газ в штатном режиме.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщала, что удар был нанесен по трем платформам на месторождении «Одесское» в 71 километре от Одессы. По ее данным, ранения получили пять человек, на одном месторождении удалось предотвратить техногенную катастрофу.