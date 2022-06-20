Аксенов заявил о максимальной защите Крыма с помощью ПВО

«Платформы находились далеко от территории полуострова. <...> Что касается полуострова, он полностью безопасен. Наши вооруженные силы и спецслужбы начеку. Можно не беспокоиться, к туристической инфраструктуре это отношения никакого не имеет. На какие-то моменты, связанные со снабжением Крыма, это не повлияет, [как и] на сезон», – сказал Черняк ТАСС.