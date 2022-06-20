Появилась новая информация о состоянии Горбачева

Бывший глава СССР Михаил Горбачев находится под непрерывным наблюдением врачей Центральной клинической больницы (ЦКБ), однако его состояние стабильно и ухудшений нет. Об этом заявил ТАСС источник в окружении политика.
Сегодня Telegram-канал Mash сообщил о проблемах со здоровьем у бывшего советского лидера и о том, что Горбачева «недавно стали возить на диализ почек в московскую больницу».
По словам источника в окружении Горбачева, политик был по настоянию врачей госпитализирован в 2020 году, в самом начале пандемии коронавируса.
«Как бывший президент он имеет возможность такую. И врачи, с которыми мы общались, они говорили, что ему лучше быть под режимом [медицинского наблюдения], под охраной. Он до сих пор там, находится под беспрестанным наблюдением врачей», - пояснил он.
При этом он подчеркнул, что «никакого такого ухудшения в последнее время нет», однако врачи считают, что Горбачеву стоит находиться в больнице.