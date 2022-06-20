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37 минут назад

Появилась новая информация о состоянии Горбачева

Алиса Селезнёва

Бывший глава СССР Михаил Горбачев находится под непрерывным наблюдением врачей Центральной клинической больницы (ЦКБ), однако его состояние стабильно и ухудшений нет. Об этом заявил ТАСС источник в окружении политика.

Появилась новая информация о состоянии Горбачева
Фото: ТАССТАСС

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил о проблемах со здоровьем у бывшего советского лидера и о том, что Горбачева «недавно стали возить на диализ почек в московскую больницу».

По словам источника в окружении Горбачева, политик был по настоянию врачей госпитализирован в 2020 году, в самом начале пандемии коронавируса.

«Как бывший президент он имеет возможность такую. И врачи, с которыми мы общались, они говорили, что ему лучше быть под режимом [медицинского наблюдения], под охраной. Он до сих пор там, находится под беспрестанным наблюдением врачей», - пояснил он.

При этом он подчеркнул, что «никакого такого ухудшения в последнее время нет», однако врачи считают, что Горбачеву стоит находиться в больнице.

Политика,Михаил Горбачев,
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