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55 минут назад

«Нарушение всего и вся»: Кремль о транспортной блокаде Калининграда

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают беспрецедентным и незаконным ограничение транзита в Калининградскую область со стороны Литвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Это является нарушением всего и вся», - подчеркнул Песков.

По его словам, в Кремле понимают, что транспортная блокада связана с решением ЕС распространить действие санкций на транзит. Это решение российские власти также считают незаконным.

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Песков подчеркнул, что Россия проведет «глубокий анализ» и введет ответные меры.

«Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа <…>. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», - заключил пресс-секретарь президента.

С 18 июня Литва прекратила железнодорожный транзит части грузов из основной территории РФ в Калининградскую область.

Запрет транзита через страны ЕС, даже если транзит идет из одного российского региона в другой, касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий.

Кроме того, после 10 августа ограничения могут распространиться на поставки нефтепродуктов.

Власти региона сообщили, что грузы в ближайшее время будут доставлять по морю паромами.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что действия ЕС и Литвы нарушают «Совместное заявление о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ» между Россией и Евросоюзом.

Сенатор подчеркнул, что Литву приняли в НАТО «с учетом проблемы калининградского транзита».

«Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок», - сказал он.

Климов заявил, что блокаду можно расценить как «прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую прибегнуть к самозащите».

Политика,Видео,Андрей Климов,Дмитрий Песков,НАТО,Совет Федерации,ЕС,
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