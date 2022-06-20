«Пусть сами приползут»: Медведев о переговорах с США

У России сейчас нет никаких отношений со США – они в точке нуля по Кельвину, и размораживать их сегодня не надо, как и проводить переговоры по СНВ-3. Об этом заявил в своем Telegram-канале замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев подчеркнул, что обсуждение вопроса о продления договора СНВ-3 или о начале переговоров о новом соглашении об ограничении стратегических потенциалов «будет зависеть от решения президента страны».
«В свою очередь как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим. (…) Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом», - заметил он.
Замруководителя Совбеза России подчеркнул, что в нынешних условиях такого рода переговоры могут быть восприняты Западом как «проявление слабости».
Год назад на первой двусторонней встреч в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились обсудить обмен заключенными, решили взаимно вернуть послов и определить будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
В конце 2021 года МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины. Однако, по данным МИД РФ, США и их союзники фактически сказали России «нет».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции. 21 мая стало известно, что Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд военной помощи.