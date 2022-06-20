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1 час назад

Песков сообщил о подготовке новых контактов Путина и Лукашенко

ТАССиещё 4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что идет подготовка новых контактов лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Песков сообщил о подготовке новых контактов Путина и Лукашенко
Фото: ТАССТАСС

"Действительно, контакты двух президентов готовятся", - сказал представитель Кремля в понедельник в общении с журналистами, комментируя слова Лукашенко о его намерении обсудить с Путиным ситуацию на Украине.

Песков не стал уточнять, будут ли это очные переговоры или они будут организованы посредством видео-конференц-связи.

"Мы проинформируем вас", - сказал он.

17 июня Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует обсудить с президентом России ситуацию на Украине. Он отметил, что Киев посетили ведущие европейские лидеры, "то есть там идет какая-то заварушка".

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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