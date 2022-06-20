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38 минут назад

Медведев заявил, что отношения России и США находятся в точке нуля по Кельвину

Газета.Ruиещё 5

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что еще в прошлом ситуация для переговоров с США о новом соглашении по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) была иная, сейчас отношений между двумя государствами попросту нет. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Медведев: отношения России и США находятся в точке нуля по Кельвину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А сейчас все: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину», — заявил Медведев.

По его словам, размораживать сегодня эти отношения не стоит, и переговоры тоже не нужны, поскольку это может нанести вред России.

«Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам – сплошные мерзости, а мы им – нате, пожалте, ядерную сделку», — отметил зампред Совбеза.

Он добавил, что есть и другой проверенный метод общения с Соединенными штатами — «ботинком по трибуне ООН».

Ранее Медведев заявил, что попытки США наказать Россию за плохое поведение безуспешны, потому что политику иностранного, тем более ядерного государства никак не изменить.

Политика,Дмитрий Медведев,ООН,Совет безопасности РФ,
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