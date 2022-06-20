Медведев: отношения России и США находятся в точке нуля по Кельвину

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что еще в прошлом ситуация для переговоров с США о новом соглашении по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) была иная, сейчас отношений между двумя государствами попросту нет. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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«А сейчас все: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину», — заявил Медведев.

По его словам, размораживать сегодня эти отношения не стоит, и переговоры тоже не нужны, поскольку это может нанести вред России.

«Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам – сплошные мерзости, а мы им – нате, пожалте, ядерную сделку», — отметил зампред Совбеза.

Он добавил, что есть и другой проверенный метод общения с Соединенными штатами — «ботинком по трибуне ООН».