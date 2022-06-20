Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украину ждет «печальный итог» от сближения с ЕС - потеря своей независимости. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Володин прокомментировал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Ранее это поддержала Еврокомиссия (ЕК), на этой неделе окончательное решение примет Евросовет.

В ЕК подчеркивали, что Украина не сможет стать членом ЕС, пока в стране не будут выполнены условия в отношении верховенства закона, справедливости и борьбы с коррупцией.

«Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата», - написал Володин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Спикер Думы заявил, что Украину сейчас характеризуют «тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика».

Володин подчеркнул, что в Европе это понимают, но «желание ослабить Россию» сильнее. По его мнению, статус кандидата стране предоставляют, чтобы мотивировать ее продолжать боевые действия.

«Итог для Украины будет печален. Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость», - заявил он.