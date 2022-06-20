"Итог будет печален": Володин о возможном вступлении Украины в ЕС

Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Такое мнение в понедельник высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика - вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует", - написал Володин.
По словам спикера Думы, у Запада не получается вести "борьбу против России до последнего украинца".
"Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия продолжались. В этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз", - отметил Володин.
"Итог для Украины будет печален. Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость", - добавил он.