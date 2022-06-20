В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
36 минут назад

Володин считает, что Украина не подходит ни для членства в ЕС, ни для статуса кандидата

ТАСС

Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Такое мнение в понедельник высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Итог будет печален": Володин о возможном вступлении Украины в ЕС
Фото: ТАССТАСС

"Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика - вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует", - написал Володин.

По словам спикера Думы, у Запада не получается вести "борьбу против России до последнего украинца".

Названы четыре противника вступления Украины в ЕС

"Поэтому Вашингтон и Брюссель готовы делать все, чтобы военные действия продолжались. В этом причина принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата для включения в Евросоюз", - отметил Володин.

"Итог для Украины будет печален. Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость", - добавил он.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,ЕС,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители