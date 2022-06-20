"Итог будет печален": Володин о возможном вступлении Украины в ЕС

"Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика - вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно понимают, но желание ослабить Россию превалирует", - написал Володин.